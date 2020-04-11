Geçici Hayvan Bakımevi denetlendi - Son Dakika

Geçici Hayvan Bakımevi denetlendi
6 saat önce
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının bulunduğu Geçici Bakımevi denetimi yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının bulunduğu Geçici Bakımevi denetimi yapıldı.
Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü görevlileri, Kilis Belediyesi kontrolünde olan sokak hayvanlarının bulunduğu Geçici Bakımevi denetimi yapıldı. Sokak hayvanlarını bulunduğu geçici bakımevindeki hayvanların rutin kontrollerinin yapıldığı, sokak hayvanlarının veteriner gözetiminde olduğu bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:19 Kaynak: İHA
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