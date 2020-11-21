Geçici Hayvan Bakımevi denetlendi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini gösteren Geçici Hayvan bakım evinde denetleme gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik Kabalak köyü mevkiinde yaptığı Geçici Hayvan Bakımevi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her ay düzenli olarak denetimleri gerçekleştiriliyor. Sokaklardan toplanarak rehabilitasyona tabi tutulan hayvanların yaşam şartları, yemekleri ve sağlık hizmetleri ile ilgili yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılanmadı. Yapılan güzel çalışmalar için Düzce Belediyesi ekiplerine teşekkür edildi. - DÜZCE