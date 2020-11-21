Geçici Hayvan Bakımevi denetlendi - Son Dakika

Geçici Hayvan Bakımevi denetlendi
21.11.2020 09:41
DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini gösteren Geçici Hayvan bakım evinde denetleme gerçekleştirdi.
DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini gösteren Geçici Hayvan bakım evinde denetleme gerçekleştirdi.
Düzce Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik Kabalak köyü mevkiinde yaptığı Geçici Hayvan Bakımevi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her ay düzenli olarak denetimleri gerçekleştiriliyor. Sokaklardan toplanarak rehabilitasyona tabi tutulan hayvanların yaşam şartları, yemekleri ve sağlık hizmetleri ile ilgili yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılanmadı. Yapılan güzel çalışmalar için Düzce Belediyesi ekiplerine teşekkür edildi. - DÜZCE
Son Dakika Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı 25 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan kadın görme yetisini kaybetti: Sıra beklerken ölmek istemiyorum Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu Casus yazılımı ile banka hesaplarını ele geçiren çete çaldıkları paralarla dansöz oynatmış Karı-koca kavgasına aileler karıştı, silah ve bıçaklar havada uçuştu İstifa eden Ermeni generalden "Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı" itirafı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı