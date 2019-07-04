Son Dakika Haberleri: Geçici hayvan barınağı için hazırlıklar tamamlandı
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Geçici hayvan barınağı için hazırlıklar tamamlandı

36 dakika önce

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'ten alınan bilgiye göre; Enez'de geçici hayvan barınağı açılması için son aşamaya gelindi.

Geçici hayvan barınağı için hazırlıklar tamamlandı, System.String[]

İlçe merkezi ve sahilde, gerek yeterli kısırlaştırma imkanlarının bulunmamasından, gerekse farklı bölgelerden ilçeye bırakılan sokak hayvanlarında meydana gelen gözle görülür artış kaydedildiğini dile getiren Belediye Başkanı Günenç, "Geçici Hayvan Barınağı açılması için projemiz mevcut. İlgili kurumlarla konu hakkında iletişime geçildi ve ilçeye uygulanması konusunda olumlu görüş alındı. Projemizi, Edirne Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü'ne sunduk. Projemiz, şu anda onay aşamasında. Enez Sahilinde yer alan Enez Belediyesine ait Biyolojik Arıtma Tesisin arka kısmına yapılması planlanan Geçici Hayvan Barınağımızda, sokak hayvanlarının kısırlaştırmaları ve gerekli tedavileri yapılarak, doğaya geri bırakılacak." dedi. Günenç," Enez halkına hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sözlerine son verdi.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:31 Kaynak: Bültenler
Enez, Güncel
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