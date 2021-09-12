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Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi - Son Dakika

Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi

12.09.2021 23:47
Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi, System.String[]

Taliban, geçici hükümeti açıkladıktan sonra Afganistan'a ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Kabil'e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Al Sani, geçici Taliban'ın açıkladığı geçici hükümetin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle görüştü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Kabil ziyareti sırasında Taliban geçici hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.

YARDIMLARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşmede iki ülkenin dostluk ilişkilerinin bundan sonra da devam ettirilmesi konusunun ele alındığını belirten Muttaki, "Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle verimli görüşme gerçekleştirdi. Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili Katar ülkesinin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ESKİ CUMHURBAŞKANI KARZAİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Kabil ziyareti kapsamında eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve eski Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile de görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Afganistan'daki son gelişmeler ve kapsamlı bir hükümetin kurulması konularının ele alındığı bildirildi.

İLK ÜST DÜZEY ZİYARET

Al Sani'nin ziyaretinin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinden ve hükümetin kurulmasından sonra ülkeye gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğu ifade edildi.

Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi

Afganistan, Taliban, Katar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi - Son Dakika Dünya


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