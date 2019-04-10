Son Dakika Haberleri: Geçici İşe Başvuran 4 Bin 300 Aday İçin Kura Çekimi Yapıldı

Geçici İşe Başvuran 4 Bin 300 Aday İçin Kura Çekimi Yapıldı

16 dakika önce

Kilis'te İŞKUR aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 4 bin 300 adaydan 300'ü için kura çekimi yapıldı.

Geçici İşe Başvuran 4 Bin 300 Aday İçin Kura Çekimi Yapıldı, System.String[]
Kilis'te İŞKUR aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 4 bin 300 adaydan 300'ü için kura çekimi yapıldı.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kilis Belediyesinde 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 300 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 4 bin 300 kişi mart ayında başvuruda bulundu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonunda, adayların isimlerinin bulunduğu kağıtların noter tarafından çekilişleri yapıldı. Kurada ismi çıkanların bu ay içerisinde işe başlayacakları bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:31 Kaynak: İHA
İŞKUR, Kilis, Güncel
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