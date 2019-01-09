Geçici İşe Başvuru Kuyruğu

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin, 6 ay ila 9 ay çalıştırılmak üzere bin 500 kişilik personel alım duyurusunun ardından vatandaşlar İŞKUR Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin, 6 ay ila 9 ay çalıştırılmak üzere bin 500 kişilik personel alım duyurusunun ardından vatandaşlar İŞKUR Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Kentte, Büyükşehir Belediyesi'nin, bin 500 kişinin iş sahibi olacağı personel alımı başvuruları dün başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR aracılığı ile Büyükşehir Belediyesi'ne, Ortahisar Belediyesi'ne, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Sağlık Müdürlüğü'ne toplum destekli programlar çerçevesinde 6 ay ila 9 ay çalıştırılmak üzere işçi alınacak. Toplum destekli program çerçevesinde ilçelere 770, kurumlara ise 730 olmak üzere toplamda bin 500 personel istihdam edilecek. Bin 500 kişinin alınacağı kadrolara girmek isteyen vatandaşlar ise Trabzon İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



VATANDAŞLAR NUMARAYLA ÇAĞRILDI



Yayınlanan işçi alımı ilanının ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Trabzon İŞKUR Müdürlüğü önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluğun önüne geçmek isteyen Trabzon İŞKUR yetkilileri ise vatandaşlara numara vererek tek tek megafonla içeri çağırdı.



3 aydır işsiz olan Necip Yıldız, sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR önünde beklediğini söyledi. Yıldız, "Hükümet yaklaşık 10 yıldan bu yana fabrikalar açacağını, istihdam sağlayacağını söylüyor. Mart yerel seçimlerinde Sürmene Belediye Başkanı tersaneye 5 bin kişi alacağını söylemişti. Hala açılacak. Sabahın erken saatlerinden bu yana buradayım. Benim numaram bin 275, bekliyoruz" dedi.



'ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM'



Sabahın erken saatlerinde İŞKUR önüne gelen 50 yaşındaki Halime Şengün ise aldığı sıra numarasının bin 499 olduğunu ve çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Şengün, "Geçici olarak 6 ay bir okulda çalıştım. Yine çalışmak zorundayım. Diyecek bir şey yok. Burada birçok insan başvuru yapmak için bekliyor. Hükümetimizin daha fazla istihdam alanı oluşturması gerek" diye konuştu. İş kuyruğunda bekleyen üniversite öğrencisi Beyza Sağlam ise, emekli çalışanlara tepki göstererek, "Emeklilik yaşı gelenleri çıkarıp bizi alsınlar. Hem okuyup hem çalışan bir sürü öğrenci var. Emekli olanlara ikramiye vermemek için tutuyorlar ve bizi işsiz bırakıyorlar" dedi.



- Trabzon

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelli Öğrenciler İçin Sesli Kitap Projesi!

Maddi Sıkıntı Çektiğini Söyleyen Cübbeli Ahmet: Tehdit Ediliyorum

AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu

Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi