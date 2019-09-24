Son Dakika Haberleri: "Geçici koruma altında 3,6 milyondan fazla Suriyeli bulunuyor"
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"Geçici koruma altında 3,6 milyondan fazla Suriyeli bulunuyor"

1 saat önce

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, "Ülkemizde farklı statülerde yaşamaya devam eden yabancıların 3,6 milyondan fazlasını geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, "Ülkemizde farklı statülerde yaşamaya devam eden yabancıların 3,6 milyondan fazlasını geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor." dedi.

CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:00 
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