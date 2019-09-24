"Geçici koruma altında 3,6 milyondan fazla Suriyeli bulunuyor"
1 saat önce
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, "Ülkemizde farklı statülerde yaşamaya devam eden yabancıların 3,6 milyondan fazlasını geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor.
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, "Ülkemizde farklı statülerde yaşamaya devam eden yabancıların 3,6 milyondan fazlasını geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:00
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