Geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar - Son Dakika

Adıyaman il Göç İdaresi görevlileri, ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiriyor.

Adıyaman İl Göç İdaresi Göç Uzmanı Vahyettin Ayaz ve Bilgi İşlem Personeli Ahmet Suat Şahin, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret ederek, muhabirler Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir'e geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili bilgi verdi.

Basın mensuplarının yazdıkları haberlerde yabancı uyruklu kişiler ile ilgili yaptıkları haberlerde dikkat edilmesi gereken hususların konuşulduğu ziyarette, toplum tarafından doğru bilinen yanlış konular dile getirildi.

Basın mensuplarına bilgilendirici broşürler veren görevliler, broşürlerdeki konuları sözlü olarak ta anlattı. Suriyelilerin üniversitelere sınavsız girmediği, TOKİ'den ev verilmediği, oy kullanmadığı, kamu hizmetlerinde öncelikli olmadığı, ülkemizde kayıtsız olarak bulunmadığı, devlet tarafından maaş başlanmadığı, yardım yapılmadığı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sosyal Uyum Yardımı Projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine Kızılay Kart aracılığıyla belli yardım yapıldığı, istedikleri illerde ikamet edemedikleri, devlet memuru olamadıkları, vergi verdikleri, kalıcı olarak ülkelerine dönmeleri için bayram izni verildiğini aktardı. - ADIYAMAN