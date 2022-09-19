Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor - Son Dakika
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Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor

19.09.2022 15:04

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis ve Şanlıurfa'dan ülkelerine dönüşü devam ediyor.

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis ve Şanlıurfa'dan ülkelerine dönüşü devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları neticesinde güvenliği sağlanan bölgelerde hizmet veren eğitim, sağlık, güvenlik kuruluşları, yerel meclislerin yönetiminde, Türkiye'nin de desteğiyle her geçen gün kapasite ve sayılarını arttırıyor.

Bölgede hayatın normalleşmesine yönelik faaliyetler, iktisadi hayatın da canlanmasını sağlıyor.

Bu kapsamda farklı illerde yaşayan ve ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar ve Akçakale gümrük kapılarındaki Göç İdaresi Müdürlüğü Gönüllü Geri Dönüş Merkezine gelerek Gönüllü Geri Dönüş İstek Formunu dolduruyor.

Yapılan işlemlerin ardından Suriyeliler, sınır kapılarından çıkış işlemlerini gerçekleştirerek, terörden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" yapıyor.

Güvenliği sağlanan bölgelerde yapılan insani yardımlar ve kalkınma yardımlarıyla gelecek dönemde gönüllü geri dönüş sayılarının daha da artacağı öngörülüyor.

"Güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" kapsamında 2016 yılından bu yana Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'dan 524 bin 304 Suriyeli ülkelerine döndü. Sadece bu yıl dönüş yapanların sayısı ise 40 bini aştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 36 bin 403 olmuştu. Haftada ise yaklaşık 1000 ila 1500 arası kişi Suriye'ye dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak plan ve projelerin çalışmaları da yürütülüyor.

Ülkelerine dönenlerden Yusuf Cafer, gazetecilere, 2013 yılında çocuklarını savaştan kurtarmak için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'den memnun kaldığını belirten Cafer, Afrin'e döneceğini ve orada zeytin bahçesinde çalışmayı planladığını belirterek, "Orada zeytin ağaçlarım var. Annemin yanına destek için gidiyorum. Orada bir sorun, terör yok." dedi.

Şanlıurfa

Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen bir grup Suriyeli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine döndü.

Suriyelilerden Muhammed İsmail, 3 yıl önce Suriye'deki olaylardan dolayı Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatlarıyla bölge terörden temizlendi. Bütün akrabalarım ve ailem şimdi Tel Abyad'ta güven ve huzur içinde yaşıyorlar. Ben de 3 yıl aradan sonra ülkeme dönüyorum. Ailem ve akrabalarımla huzur içinde yaşayacağız. Türkiye'nin bize gösterdiği ilgi alaka için hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mecit Nayif ise 3 yıl önce Resulayn'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Annem, babam akrabalarım şimdi Resulayn'da. Onların yanına gidiyorum, onlarla yaşayacağım. Orada huzur var, işlerimiz var. Ailemle görüşüyorum, bölgede bir sıkıntı olmadığını söylediler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor - Son Dakika

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