Son Dakika Haberleri: Geçici Koruma Statüsüne Sahip Olanlara Rehberlik Eğitimi

Geçici Koruma Statüsüne Sahip Olanlara Rehberlik Eğitimi

35 dakika önce

Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçici koruma statüsüne sahip yabancılara yönelik rehberlik hizmeti verildi.

Geçici Koruma Statüsüne Sahip Olanlara Rehberlik Eğitimi, System.String[]
Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçici koruma statüsüne sahip yabancılara yönelik rehberlik hizmeti verildi.

Sosyal Hizmet Merkezinde "8 Kadın 8 Hikaye" başlıklı grup rehberliğine Polonya, Bulgaristan, Libya, Suriye gibi ülkelerden gelip Kilis'te ikamet eden kadınlarla, toplumlarındaki kadın algısı ve kültürleri üzerinde konuşuldu.

Program kesilen pasta ile son buldu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

Bulgaristan, Polonya, Kilis, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite Öğrencisi Furkan Kocaman, Polonya'da 29 Yaşındaki PKK'lı Tarafından Öldürüldü Helikopterli Denetimde Yakalanan Kadın Sürücü Şok Oldu

Şaşkına Çeviren Olay! Müvekkili, Avukata Ücretini Keçiyle Ödedi 35 Yıllık Balıkçı, 40 Kilogramlık Dev Yayın Balığı Yakalayarak Bir İlki Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 10:44:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçici Koruma Statüsüne Sahip Olanlara Rehberlik Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]