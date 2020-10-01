Geçici olarak görevlendirilen işçilerin sorunu çözülüyor - Son Dakika

Geçici olarak görevlendirilen işçilerin sorunu çözülüyor

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Göç İdaresi bünyesinde işçi olarak çalışan personelin geçici olarak görevlendirildikleri yerden 15 gün sonra dönebileceklerini söyledi.

Geçici olarak görevlendirilen işçilerin sorunu çözülüyor, System.String[]

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Göç İdaresi bünyesinde işçi olarak çalışan personelin geçici olarak görevlendirildikleri yerden 15 gün sonra dönebileceklerini söyledi.

Milletvekili Dülger, İçişleri Bakanlığı ve Göç Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucu geçici görevle diğer illerde görevlendirilen çalışanların geçici görevlerinin, yeni görevlilerin devir tesliminde meydana gelen aksamadan dolayı uzadığı ifade ederek, " Bu görev dolayısıyla evinden Kilis'ten ayrılan arkadaşlarımızın gittikleri yerde yaşadıkları kira ile memlekette kalan ailelerinin yaşadıkları sorunlar ve sıkıntıları bilinmekte olup, bunlar da bütün açıklığıyla, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Göç Genel Müdürü Savaş Ünlü'ye ve diğer yetkililere an be an iletilmiştir. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere bütün görevlilerin sorunun çözümü için ciddi bir çaba içinde olduklarına da bizzat şahitim. Ancak bütün bu uğraşların sonunda yapılan görüşmeler çaba vermiş olup bu arkadaşlarımızın en geç 15 gün içinde geçici görevleri sonuçlandırılarak, herkesin kendi görev yerlerine dönecekleri konusunda bir sonuca varıldığını, bu arkadaşlarımızın meraklı bekleyişlerini gidermek adına bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur" dedi. - KİLİS

Geçici olarak görevlendirilen işçilerin sorunu çözülüyor

Milletvekili, Kilis, İşçi, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Geçici olarak görevlendirilen işçilerin sorunu çözülüyor - Son Dakika


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