Geçici olarak kapatılan Kabe?den görüntüler paylaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Geçici olarak kapatılan Kabe?den görüntüler paylaşıldı - Son Dakika Dünya

Geçici olarak kapatılan Kabe?den görüntüler paylaşıldı

7 saat önce

Suudi Arabistan'da, koronavirüs nedeniyle geçici olarak kapatılan Kabe'nin boş olduğu görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Geçici olarak kapatılan Kabe?den görüntüler paylaşıldı, System.String[]

Suudi Arabistan'da, koronavirüs nedeniyle geçici olarak kapatılan Kabe'nin boş olduğu görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için Suudi Arabistan, Kabe'yi geçici olarak ibadete kapatmıştı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 'Krallık, koronavirüsün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber'in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı' denilmişti, resmi yetkililer ne zaman açılacağı konusunda bilgi vermedi.İbadete kapalı olan Kabe'nin boş olduğu görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.


Suudi Arabistan, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:30 Kaynak: DHA
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