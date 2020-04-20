Geçici pazar yerinin eksiklikleri tamamlandı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sed Caddesi'ne geçici olarak kurulan pazar yerinin eksiklikleri tamamlandı.



Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ile birlikte korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kurulan pazar yerinde yapılan çalışmaları yerinde incelediler. Sed Caddesi'nde 250 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde yapılan sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Yarın kurulacak olan pazar yerimizde pazarcı esnafımız ve hemşehrilerimiz alışverişlerini daha rahat yapacaklar. Bu hizmetin hayata geçirilmesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederiz" dedi.



Yapılan incelemenin ardından ilk açıklamayı yapan İbrahim Etem Kibar, "Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kararlarda pazar yerlerinin kontrollü giriş çıkışı sosyal mesafe uygulanması ön planda tutuluyordu. Büyükşehir Belediyemiz ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalarda Ata Caddesi'ne kurulan pazarda bunun kontrolünün sağlanamadığını gördük. Kaymakamlığımızın aldığı karar neticesinde geçici pazar yeri olarak tabir ettiğimiz Mustafa Kemal Paşa mahallesi Sed Caddesi'nde iki haftadır kurulan pazar yerinde vatandaşlarımızın ufak tefek şikayetleri oluyordu. Bu şikayetleri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik ve kendisi hızlı bir şekilde buranın asfaltlanması talimatını verdi. İki ay sonra Yeni Kapalı Pazar Yerimiz de yapılınca pazarcı esnaflarımız iş yerlerini orada açacak, vatandaşlarımız da pazar alış verişlerini burada yapacaktır" diye konuştu.



Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ise yaptığı açıklamada, "Korona virüs sebebiyle sosyal mesafeden kaynaklı problemden dolayı pazar yeri kapanınca pazarcı esnaflarını buraya almamız gerekti. Buranın da zemini çamur olunca burada mağduriyetler yaşanıyordu. İbrahim Etem Kibar Başkanımızın da gönlü pazarcı esnafımızın çamur içerisinde kalmasına razı olmadı. Bu nedenle burayı şimdi hızlı bir şekilde sıcak asfalt yapıyoruz. Burası 250 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde yaklaşık 3.5 dönüm bir alan. Buraya 800 ton asfalt döküyoruz. Burası geçici bir pazar yeri, pazarcılarımız yaklaşık iki ay burada kalacaklar ama bizim asıl pazar yerimiz Yunus Emre Köprüsü yanındaki alan, orada yaklaşık 12 dönümlük bir alan var. İki ay içerisinde inşallah yeni pazar yeri alanının zemin betonunu döküp pazarcı esnafımızı oraya alacağız. Sed Caddesi'nde okullar bölgesi mevcut. Pazarcılar buradan gittikten sonra burayı sosyal tesis, basketbol sahası gibi alanlarla öğrencilerimizin ve halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. - ORDU