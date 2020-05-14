Geçici vergi beyannameleri 28 Mayıs'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geçici vergi beyannameleri 28 Mayıs'a ertelendi - Son Dakika

Geçici vergi beyannameleri 28 Mayıs'a ertelendi

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile, 18 Mayıs'ta ibraz edilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinin süresi Kayseri Valiliği'nin aldığı karar ile 28 Mayıs'a ertelendi.

Geçici vergi beyannameleri 28 Mayıs'a ertelendi, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile, 18 Mayıs'ta ibraz edilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinin süresi Kayseri Valiliği'nin aldığı karar ile 28 Mayıs'a ertelendi.


Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Kayseri Valiliği tarafından yapılan düzenlemelerde şu ifadelere yer verildi:


"Bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla, ilimizde 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 12.05.2020 tarihli ve 7887 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince istisnai durumlar belirlenmek suretiyle ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını kısıtlayan 12.05.2020 tarih ve 8715 sayılı Valiliğimiz Genel Emrine istinaden 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı Kararımız alınmıştır. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda, 18.05.2020 tarihinde verilmesi gereken Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi kurum ve gelir geçici vergi beyannamelerinin 28.05.2020 tarihine ertelenmesi ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi, Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi geçici vergi beyannamesi, 2020/Nisan dönemi katma değer vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve 2020/Nisan dönemi aylık prim ve hizmet bildirgelerinin de sırasıyla 27.05.2020, 28.05.2020 ve 01.06.2020 tarihlerinde beyan edilmek zorunda olması nedeniyle ve sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutabilmek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde aşağıda yer verilen kişi/kurumların da 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı Kararımızın 2- Açık olacak işyerleri, işletme ve kurumlar ile 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler kapsamına dahil edilmesi gereğinin ortaya çıkması üzerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince yayımlanan 13.05.2020 tarih ve 8798 Sayılı Valilik Genel Emrine istinaden, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere anılan sınava girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişinin sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilmeleri için 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı kararımızın 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne alınmalarına, 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart-2020) ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve ödeme dönemi olduğundan, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları için 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı Kararımızın 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne alınmalarına, 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı kararımızla, sebze ve meyve arzında sorun yaşanmaması için market, manav ve bakkalların açık olacağı hususu dahil edilmiş olduğundan bu kapsamda, 18.05.2020 Pazartesi günü ve 19.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı hallerinin de açık olmaları için, 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı Kararımızın 2- Açık Olacak İşyerleri, İşletme ve Kurumlar bölümüne alınmalarına, Ayrıca, 17.05.2020 Pazar günü, saat 18.00'dan itibaren market, manav, bakkal ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanların da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları için 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı kararımızın 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne alınmalarına, Oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

19 Mayıs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:47 Kaynak: İHA


Son Dakika

Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza         
14:30
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi         
14:30
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi         
14:29
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi         
14:29
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı         
14:25
11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti 11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti         
14:01
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor! Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor!         
14:01
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi         
13:39
Kuyumcuya Kuyumcuya "Kasayı boşaltın" diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı         
13:12
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı         
13:11
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü         
13:10
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi         
13:07
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 17:02:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geçici vergi beyannameleri 28 Mayıs'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]