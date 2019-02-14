Son Dakika Haberleri: Geçici vergide beyan süresi uzatıldı

Geçici vergide beyan süresi uzatıldı

2 saat önce

Geçen yılın ekim-kasım-aralık dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerin verilmesine ilişkin süre uzatımına gidildi.

Geçici vergide beyan süresi uzatıldı, System.String[]
Geçen yılın ekim-kasım-aralık dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerin verilmesine ilişkin süre uzatımına gidildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:35 

Ekonomi
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