Geçici vergide beyan süresi uzatıldı
2 saat önce
Geçen yılın ekim-kasım-aralık dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerin verilmesine ilişkin süre uzatımına gidildi.
Geçen yılın ekim-kasım-aralık dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerin verilmesine ilişkin süre uzatımına gidildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:35
Geçici Vergide Beyan Süresi 18 Şubat'a Kadar Uzatıldı
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