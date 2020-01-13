Geciken kışa üreticilerden budama önlemi - Son Dakika
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Geciken kışa üreticilerden budama önlemi

6 saat önce

Tokat'ta kış mevsiminin normalin üstünde sıcaklıklarla geçiyor olması üreticileri meyve kaybı yaşanmaması için erken budamaya yöneltti.

Geciken kışa üreticilerden budama önlemi, System.String[]

Tokat'ta kış mevsiminin normalin üstünde sıcaklıklarla geçiyor olması üreticileri meyve kaybı yaşanmaması için erken budamaya yöneltti.


Tokat'ta düşük rakımlı bölgelerde meyve üretimi yapan çiftçiler geciken kışa budama ile önlem almaya başladı. Tokat'a yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Kömeç köyündeki meyve üreticileri, geciken kışın mart aylarında daha etkili olabileceği endişesiyle, meyve ağaçlarının geç çiçek açmasını sağlayacak çalışmalara başladı. Yapılan erken budama çalışmaları ile ağaçları çiçeğe durmak yerine bıçak yaralarını iyileştirmeye yönlendirmeye çalışılıyor. Bu çalışma ile Mart ayında gerçekleşebilecek aşırı soğuklar ve kırağı tehlikesine karşı ekonomik kayıplar yaşanmaması için meyveler kurtarılmaya çalışılıyor.


Yaptıkları çalışma ile ağacı çiçekten önce yaralarını iyileştirmeye yönelttikleri söyleyen Meyve Üreticisi İlhan Sarıtaş: "Bizim burada bahar ayları Mart'ta kırağı çok düşer. Ağaç erken çiçek açtığı zaman kırağı çiçeği yakıyor. Ondan sonra meyve olmuyor, elimiz boş kalıyor. O yüzden de erken açmasın diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama hava şartları da böyle giderse büyük ihtimalle açacak gibi görünüyor. Bu sene kar yağmadı, hava soğuk da gitmiyor, sıcak gidiyor. Geçen yıl çok güzeldi. Kar da vardı. Bizim burada 50 cm'ye yakın kar vardı. Bu sene yılın ilk karı dahi düşmedi" diye konuştu.


Bir başka meyve üreticisi Ergin Başar ise yaptıkları çalışmada öncelikli amaçlarının meyve kurtarmak olduğunu söyledi. - TOKAT

Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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