Geçim kaynağı olan hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geçim kaynağı olan hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyorlar - Son Dakika

Geçim kaynağı olan hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyorlar

6 saat önce

Muş'ta besiciler, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu köylerde hayvanlarını beslemek için zorlu bir mesai harcıyor.

Geçim kaynağı olan hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyorlar, System.String[]

Muş'ta besiciler, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu köylerde hayvanlarını beslemek için zorlu bir mesai harcıyor.

Yaylalarda 5 ay boyunca hayvanlarını otlatan Karabey köyündeki besiciler, kış mevsiminde de karla kaplı köylerde sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarını beslemek için çetin kış şartlarıyla mücadele etmeye başlıyor.

Yaz aylarında dağ yamaçlarından topladıkları meşe ağaçlarının dallarını kızaklarla 8 kilometre taşıyarak köye ulaştıran besiciler, meşenin yapraklarıyla hayvanları besliyor, dallarını da yakacak olarak kullanıyor.

"Besiciler doğayla mücadele ediyor"

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Çalışcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın her mevsiminde çiftçilerin besicilik yaptığını söyledi.

Bölgenin geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Çalışcı, "Kentte 310 bin büyükbaş, 1 milyon 50 bin de küçükbaş hayvan bulunuyor. Besicilerin bir kısmı kış mevsiminin daha sıcak geçtiği Hatay ve Adana gibi illere göç ediyor. Kentte kalan besicilerimiz de hayvancılığı sürdürmek için adeta doğayla mücadele ediyor." dedi.

"Zor oluyor ama mecburuz"

Besici Abuzer Güngör de ailesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını anlattı.

Hayvanlarını beslemek için her gün karlı yollardan yürüyerek, kızaklarla yem taşıdıklarını ifade eden Güngör, "Her gün sabahın erken saatte iş başı yapıyoruz. Hayvanlarımızı köy dışındaki ağıla götürüyoruz. Yaz aylarında kesip biriktirdiğimiz meşe dallarını kızak yardımıyla yüksek kesimlerden indiriyoruz. Hayvanlarımızı bununla besliyoruz. Bu şekilde yemden ve samandan tasarruf etmiş oluyoruz. Zor oluyor ama mecburuz." diye konuştu.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
18:36 Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yapılan telesiyejin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
18:35 Kendini unuttu otomobilinin derdine düştü - Son Dakika
18:35 Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı - Son Dakika
18:35 Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı - Son Dakika
18:35 Büyükçekmece'de otelde 2 kişi ölü bulundu - Son Dakika
17:47 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 18:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Geçim kaynağı olan hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]