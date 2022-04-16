Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı - Son Dakika
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Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı

16.04.2022 10:15
Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı

DİYARBAKIR'da pazarcılık yaparak geçimini sağlayan ortaklar, Muhammed Süleyman (43) ve Hüseyin Gerş'in (51) evlerinin önüne park ettikleri, içerisinde 300 koli yumurta bulunan kamyonet saniyeler içinde çalındı.

DİYARBAKIR'da pazarcılık yaparak geçimini sağlayan ortaklar, Muhammed Süleyman (43) ve Hüseyin Gerş'in (51) evlerinin önüne park ettikleri, içerisinde 300 koli yumurta bulunan kamyonet saniyeler içinde çalındı. Hüseyin Gerş, "Şu an elimizde kamera kayıtları da mevcut. Aracımız gitti. İçerisinde 300 koli yumurta koli var. Pazar malzemelerimiz de vardı. İkimizin toplam 11 kişiden oluşan nüfusu var. Geçimimiz de pazarcılıktı. Çok mağduruz ve yetkililerden ricamız bir an önce bu suçluları bulup aracımızı geri iade etmeleridir" dedi.

Olay, 13 Nisan'da Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte pazarcılık yaparak geçimlerini sağlayan Hüseyin Gerş ile Suriye uyruklu Muhammed Süleyman, toptancıdan 300 koli yumurta aldı. Sabah pazara gitmek için hazırlık yapan ortaklar, kamyoneti park etti. Camide sabah namazını kılmak için evinden çıkan Muhammed Süleyman, kamyonetin yerinde olmadığını gördü. Ortağı Gerş'e haber veren Süleyman, kamyonetin park ettiği yeri gören bir iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde saat 22.00 sıralarında kamyonetin yanına gelen bir kişinin saniyeler içerisinde kapıyı açıp, aracı çalıştırdıktan sonra hızla uzaklaştığını gördü. İçerisinde 300 koli yumurta, 300 TL bozuk para, 5 bin TL'lik malzeme ve kamyonetle birlikte yaklaşık 80 bin TL'lik zararları olduğunu söyleyen ortaklar, polise giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) kamerası görüntülerini toplayarak incelemeye aldı.

'TEK GEÇİMİMİZ PAZARCILIK'Hüseyin Gerş, tek geçim kaynaklarının pazarcılık olduğunu ifade ederek, "Sabah arkadaşım namaza gidip geldiğinde fark ediyor ki araç yerinde değil. Bana haber verdi geldim ve gerekli yerlere müracaatta bulundum. Şu an elimizde kamera kayıtları da mevcut. Aracımız gitti. İçerisinde 300 koli yumurta var. Pazar malzemelerimiz de vardı. İkimizin toplam 11 kişiden oluşan nüfusu var. Tek geçimimiz de pazarcılıktı. Çok mağduruz ve yetkililerden ricamız bir an önce bu suçluları bulup aracımızı geri iade etmeleridir" diye konuştu. 'ÇOCUKLARIMIN EKMEĞİ ÇIKIYORDU'

Muhammed Süleyman ise bildiği Kürtçe ile yaklaşık 3 yıldır arkadaşıyla beraber pazarda çalıştıklarını anlatarak, "Bu şekilde çocuklarımızı besliyoruz. 4 çocuğum okula gidiyor. Çocuklarımın ekmeği çıkıyordu. Biz beraber ekmeğimizin izini sürüyoruz. Çocuklarımın okul ve servis masraflarını çıkartıyordum. Akşam arabamı kapının önüne park ettim. Sabah camiye namaza gittim. Namazımı kıldım, geri geldim arabaya baktım bir şey var mı diye. Geldim baktım ki arabam yok. Direkt ortağımı aradım. Karakola gittik şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.


Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı
Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı
Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı
Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı
Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı
Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı
Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı
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Türk Lirası, Kamyonet, Suriye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı - Son Dakika
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