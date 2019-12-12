Geçim Kaynaklarına Erişim ve Ekonomik Katılım Konferansı - Son Dakika

Mültecilere geçim kaynağı sağlayabilmek ve onların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmaların ele alındığı "Geçim Kaynaklarına Erişim ve Ekonomik Katılım Konferansı"nda yerli ve yabancı katılımcılar sunum yaptı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Save The Children International ortaklığı, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı finansal desteğiyle dün başlayan konferans, "Ulusal Düzeyde Yapılan İyi Uygulama Örnekleri", "Araştırma Sunumları" ve "Genç Mültecilerin İstihdamında Özel Sektör Ne Düşünüyor?" oturumlarıyla devam etti.

"Ulusal Düzeyde Yapılan İyi Uygulama Örnekleri" oturumunda konuşan Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatör Yardımcısı Ayşegül Yalçın Eriş, mültecilere yönelik eğitim ve mesleki beceri kursları sağladıklarını anlattı.

Eğitimlerin yanı sıra sosyal uyumun nasıl geliştirilebileceğine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Eriş, şunları söyledi:

"Sosyal uyum çok önemli. Sosyal uyumsuzluk olursa ne olur diye düşündük. İnsan hakları ihlalleri artabilir böylece bu durum kalkınmanın da önündeki engellerden biri haline gelmiş olur. Sosyal uyumun amacı da güçlendirilmiş bireyler ve güçlendirilmiş toplum diye özetleyebiliriz. Güçlendirilmiş birey olmadan da geçim kaynağına erişimde sonuca ulaşılamıyor. Pek çok etkinliklerin yapılması sosyal uyumu geliştiriyor. Mesela, gençlik kamplarıyla gençlerin bir araya gelmesiyle kurulan dostluklar, halk eğitim merkezlerinde açtığımız dil kursları, yaşam becerilerini geliştirme merkezinde geçici koruma altındaki Suriyelileri destekleme projesi bunlardan bazıları."

Medyanın mülteciler açısından önemine değinen Eriş, "Mültecilerin çalışması konusunda birtakım dikkat gösterilmesi gereken yaklaşımlar olabiliyor. Bu konuda yapılan yayınlar önemli. Herhangi bir fikir nasıl ortaya çıkıyor diye baktığımızda aslında medya ve sosyal medyayı görebiliyoruz. Bundan yola çıkarak yerel gazetecilere yönelik basın buluşmaları gerçekleştirdik." diye konuştu.