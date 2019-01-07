Son Dakika Haberleri: Geçim Sıkıntısı Çeken Engelli Bilir, Validen İnek İstedi

Geçim Sıkıntısı Çeken Engelli Bilir, Validen İnek İstedi

45 dakika önce

Artvin merkeze bağlı Alabalık köyünde yalnız yaşayan ve her türlü yardıma muhtaç olan 54 yaşındaki Metin Bilir, kendisine uzatılacak bir sıcak el bekliyor.

Geçim Sıkıntısı Çeken Engelli Bilir, Validen İnek İstedi, System.String[]
Artvin merkeze bağlı Alabalık köyünde yalnız yaşayan ve her türlü yardıma muhtaç olan 54 yaşındaki Metin Bilir, kendisine uzatılacak bir sıcak el bekliyor.

Merkeze bağlı 45 kilometre mesafedeki bin 200 rakımlı Alabalık köyünde yaşayan ve 12 yıl önce eşinden ayrılan engelli Metin Bilir, devletin ve yardım severlerden gelecek yardımı bekliyor.

Dedesinden kalma yaklaşık 150 yıllık ahşap evde tek başına yaşam mücadelesi veren Bilir, "Eşimden 12 yıl önce ayrıldım. Kız çocuklarım var onlar da evlendi. Bende engeliyim yıllardır sıcak bir çorbaya muhtacım. Maddi durumum iyi değil, 3 ayda aldığım 1200 lira engelli maaşım var. Geçim sıkıntısı çekiyorum. Devletimize, hükümetimize ve yardımseverlere sesleniyorum. Yıllardır hep aynı kıyafetleri giyiyorum. Kış geldi ayakkabılarım eskidi, su geçiriyor. Bazen ekmek bulamadığım ve aç kaldığım günler oluyor. Evim çok eskidi. Çatısından su akıyor. Onarıma ihtiyacı var. Bana yardım etsinler" dedi.

"Devletimizin beni bu dağların ve vadilerin arasında gelip bulmasını istiyorum"

Kendisini tanıyan bazı yardımsever insanların yardımlarıyla hayata tutunmaya çalıştığını belirten Bilir," Devletimizin gelip beni bu dağların ve vadilerin arasında bulmasını istiyorum. Ben burada yalnız yaşıyorum, kimsesizim. 54 yaşındayım ve tek başıma yaşıyorum. Köyde yaşayan gariban bir vatandaşım. Devletimiz ve hükümetimiz o sıcak elini bana da uzatırsa memnun olurum" diye konuştu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan inek isteyen Bilir, "Artvin valimizden bir ricam var. Bana bir tane inek vermesini istiyorum. Benim arazim var, ahırım da var, bakarım. Onun sütünden, yoğurdundan ve peynirinden yararlanırım" şeklinde konuştu. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

Yaşam
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