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Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı
6 saat önce
Fransız istatistik kurumu INSEE'nin verilerine göre ülkedeki üniversite öğrencilerinin yüzde 20'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
Fransız istatistik kurumu INSEE'nin verilerine göre ülkedeki üniversite öğrencilerinin yüzde 20'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Öğrencilerin en az yüzde 50'si yarı zamanlı bir işte çalışıyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:21
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