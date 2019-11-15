Son Dakika Haberleri: Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı
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Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı

6 saat önce

Fransız istatistik kurumu INSEE'nin verilerine göre ülkedeki üniversite öğrencilerinin yüzde 20'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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Fransız istatistik kurumu INSEE'nin verilerine göre ülkedeki üniversite öğrencilerinin yüzde 20'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Öğrencilerin en az yüzde 50'si yarı zamanlı bir işte çalışıyor. View on euronews

Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:21 
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