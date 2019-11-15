Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı

Laura 19 yaşında, Lyon Lumière Üniversitesi'nde edebiyat bölümünde birinci sınıf öğrencisi. Fransa'da öğrencilerin ayda sadece birkaç euro ile nasıl geçim mücadelesi verdiğini anlatıyor. Döneme başlarken sadece bir devlet bursu (CROUS) alan Laura'ya ailesi ayda ancak 30 euro kadar destek olabiliyor.



Ailenin maddi durumuna göre değişen burs sistemi



Fransa'da üniversite öğrencileri ailelerinin gelirine göre sınıflandırılıp, ona göre burs alıyor. Laura, ailesinin maddi durumu çok iyi olmadığı için 4. seviyede aylık 392 euro burs alıyor. Ancak bu miktarın 391'i kiraya gidiyor. "Ayda bir euro ile nasıl yaşanır?" diyor Laura ve ekliyor: "Ya hiçbir şey yemeyeceğim, ya da bulursam sürekli makarna yiyeceğim. Bu dönemde notlarım da düştü."