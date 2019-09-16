Son Dakika Haberleri: Geçim sıkıntısı çeken Japon emekliler çalışmak zorunda kalıyor
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Geçim sıkıntısı çeken Japon emekliler çalışmak zorunda kalıyor

37 dakika önce

Dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip olan Japonya’da 60 yaşını geçenlerin üçte ikisi, ihtiyacı olduğu için emeklilikten sonra çalışamaya devam edeceğini açıkladı. OECD verilerine göre, 65 yaşın üzerindeki Japonların yaklaşık yüzde 20'si göreli yoksulluk sınırı altında yaşıyor

Geçim sıkıntısı çeken Japon emekliler çalışmak zorunda kalıyor, System.String[]

Dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip olan Japonya'da 60 yaşını geçenlerin üçte ikisi, ihtiyacı olduğu için emeklilikten sonra çalışmaya devam edeceğini açıkladı.


Japonya'da şantiyelerde, fabrikalarda veya ofislerde, 70 yaşında, hatta 80 yaşındaki çalışanlara rastlamak olağandışı bir durum değil.

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Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:30 
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