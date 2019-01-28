Geçimini Pazarcılıkla Sağlıyor

Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde 62 yaşındaki Selime Ünal isimli kadın, geçimini 16 yıldır pazarcılık yaparak sağlıyor.
62 yaşındaki Selime Ünal, 16 yıldır Şaphane, Pazarlar
, Gediz
ve Simav
ilçe pazarlarına gittiğini ve kendi ürettiği peynir, tarhana, pekmez, el yapımı ev makarnası, kendi yetiştirdiği tavukların yumurtasını, fıçı terayağı ve makina terayağını ayrı ayrı kendisi yaparak sattığını belirtti.
3 evlatlarını, eşinin çiftçilik kendisinin de pazarcılık yaparak iş güç sahibi yaptıklarını belirten Selime Ünal, "2 evladımı evlendirdim. Kızım
Nurhan'ı pazarcılık yaparak kazandığım parayla okutup doktor yaptım. Kızım okulunda hep yüksek notlar aldı. Allah'a şükürler olsun okulunu bitirdi ve şimdi Manisa
'da doktorluk mesleğini yapıyor. Çalışmaktan, pazarlarda tezgah açmaktan hiç bir zaman bıkmadım. Pazarcılık yapmasam kızım doktor olamazdı. Okul masrafları ağırdı. Haftada 3 gün ilçe pazarlarını gezerim. Diğer günler ise tereyağı, peynir, ve mevsimine göre organik ürünleri, satmak için evde hazırlarım. Eşim çiftçilik yapıp ürettir, ben o ürünleri de pazar tezgahlarında ilçelerde satarım. Kadınların çalışması taraftarıyım. Çalışan kadın güçlü kadındır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA