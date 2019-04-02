Son Dakika Haberleri: Geçimini Sağladığı Eşyalarını Çaldıkları İddiası

Geçimini Sağladığı Eşyalarını Çaldıkları İddiası

40 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tek başına yaşayan 60 yaşındaki Cuma Akbulut, satarak geçimini sağladığı eşyalarının çalınması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Geçimini Sağladığı Eşyalarını Çaldıkları İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tek başına yaşayan 60 yaşındaki Cuma Akbulut, satarak geçimini sağladığı eşyalarının çalınması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Hayriye Mahallesi'nde babasından kalan 2 odalı, toprak damlı evde tek başına yaşayan Cuma Akbulut, iddiaya göre, bir süre önce eve geldiğinde penceresinin kırıldığını fark etti.

Eve girdiğinde borçlanarak aldığı ve satıp geçimini sağladığı tespih, çakmak ve yüzük gibi eşyaların olmadığını fark eden Akbulut, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçimini sağladığı eşyaların çalınması nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Eşyalarının bulunması için yetkililerden yardım talep eden Akbulut, "Tespih satarak geçimimi sağlıyordum, onları da çaldılar. Babamdan kalan 2 odalı bu evde yaşıyorum." diye konuştu.

Akbulut, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahalle sakinleri de Akbulut'un kendi halinde, kimseye zararı olmayan biri olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:43 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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