Son Dakika Haberleri: Geçimini Yoğurt Satarak Sağlıyor

Geçimini Yoğurt Satarak Sağlıyor

51 dakika önce

Siirt'te yaşayan Mehmet Cemil Yördem, 43 yıldır köylülerden aldığı yoğurdu satarak geçimini sağlıyor.

Geçimini Yoğurt Satarak Sağlıyor, System.String[]
Siirt'te yaşayan Mehmet Cemil Yördem, 43 yıldır köylülerden aldığı yoğurdu satarak geçimini sağlıyor.

Yördem, yaptığı işle hem köylülere, hem şehirde yaşayan vatandaşlara hizmet ettiğini söyledi.

Müşterilerinin siparişlerini satın aldığı köye göre verdiğini belirten Yördem, "Her gün taze günlük yoğurt geliyor. İsteyenlere taze süt de getiriyoruz. Günde keçi, koyun ve inek sütünden yapılan 75 kap yoğurt satıyorum. Hepsinin müşterisi ayrı." ifadelerini kullandı.

Çarşının eski yıllara oranla hareketliliğini yitirdiğini kaydeden Yördem, talep üzerine yoğurtları İstanbul, Bursa ve Yalova'ya da gönderdiğini sözlerine ekledi.

Köylülerden Metin Kara, yıllardır hazırladıkları yoğurdu Yördem'e sattığını ve bu şekilde geçimini sağladığını söyledi.

Vatandaşlardan Yusuf Aydın ise 20 yıldır Yördem'den yoğurt aldığını ve temiz ve doğal olduğu için severek tükettiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:24 Kaynak: AA

Mehmet Cemil, Siirt, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Aksaray Malaklısı' Olarak Bilinen Çoban Köpeklerine Dünyanın Birçok Ülkesinden Talep Yağıyor Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor

Beşiktaş'tan Alman Gazetesi Bild'in "İflas Ediyorlar" Haberine Açıklama Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:15:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçimini Yoğurt Satarak Sağlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]