Geçirdiği beyin kanamasıyla yatağa mahkum olan Suriyeli Havin, yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor - Son Dakika

Geçirdiği beyin kanamasıyla yatağa mahkum olan Suriyeli Havin, yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor

AĞRI - Ağrı'da, 3 ay önce geçirdiği beyin kanamasının ardından yürüme ve konuşma özelliğini kaybeden 10 yaşındaki Suriyeli Havin Horo'nun ailesi, kızlarının yeniden sağlığına kavuşabilmesi için hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

İddiaya göre, 5 yıl önce Suriye'de yaşanan baskılardan kaçan ve Ağrı'ya yerleşen Suriyeli Horo ailesinin çocuklarından biri olan 10 yaşındaki Havin Horo, arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra eve gelip bir süre uyudu. Baş ağrısıyla uyanan minik Havin bayılınca aile ambulansı arayarak kızlarını Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği tespit edilen minik Havin, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Geçirdiği beyin kanamasına bağlı olarak yürüme ve konuşma özelliğini kaybeden Havin Horo yeniden sağlığına kavuşmanın hayalini kurarken, maddi imkansızlıklar nedeniyle kızlarının tedavisini yapamayan aile ise hayırseverlerden yardım bekliyor.

"Havin'in tedavisi için 15 günde bir Van'a gidiyoruz"

Kızının aniden geçirdiği beyin kanması nedeniyle yatağa mahkum olduğunu ve tedavisi için 15 günde bir Ağrı'dan Van'a gitmek zorunda olduğunu söyleyen Hayriye Horo, kızlarının tedavisinin yapılabilmesi için maddi imkanlarının yetersiz olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarıyla oynadıktan sonra eve geldi, banyo yaptı. Bir şeyi yoktu. 1 saat kadar uyudu. Kalktıktan sonra başım ağrıyor dedi. Daha sonra kusmaya başladı, kilitlendi sanki. Biz ambulans çağırdık. Hastanede bize dediler ki beyin kanaması geçirmiş, biz buradan Van'a sevk edeceğiz. Van'da iki kez ameliyat oldu. Biz Havin'in tedavisi için 15 günde bir Van'a gidiyoruz. Tedavisini orada yapıyorlar. Bizim maddi durumumuz yok. Eşim çalışmıyor. Bir gün çalışıyorsa bir hafta oturuyor." İfadelerine yer verdi.

"Sabaha kadar kızımın başında bekliyorum"

Kızının yeniden yürüdüğünü ve konuşabildiğini görmenin hayalini kurduğunu belirten Hayriye Horo, "Ne yürüyebiliyor, ne konuşabiliyor. Her şeyinde bana ihtiyacı var. Ben kızımı sırtımda taşıyorum. Onun için her şeyi yapıyorum. Bazen ne olduğunu hiç bilmiyor. Sürekli uyuyor. Bazen birden bire sinirlenmeye başlıyor. Bize saldırmaya çalışıyor. Sabaha kadar kızımın başında bekliyorum. Bakmadığımız zaman çok kötü oluyor. Ben sadece kızımın tedavisinin yapılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızımın tedavisi için hayırseverlerden yardım istiyorum. Allah rızası için bize yardım edin" şeklinde konuştu.