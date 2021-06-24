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Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi

24.06.2021 12:29

Almanya'da yaşayan diş teknisyeni 24 yaşındaki Beyza Doğan, 4 yıl önce yakalandığı Meningokok hastalığı sebebiyle böbreklerini, iki kolunu ve ayaklarını yitirdi. Annesinin bağışladığı böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Beyza, çift kol nakli olmak için Türkiye'ye geldi. Burada yapılan testler sonucu bağış bekleme sırasına giren genç kadın, hastaneden gelecek güzel haberi merakla bekliyor.

Almanya Köln'de yaşayan diş teknisyeni Beyza Doğan, 4 yıl önce Meningokok hastalığına yakalandı. Devamında gelişen kan zehirlenmesi sonucu böbrekleri iflas eden Doğan, kollarını ve ayaklarını da kaybetti. Almanya'da annesi Mihriban Doğan'ın (54) iki yıl önce bağışladığı böbrekle yeniden hayata tutunan Beyza Doğan, çift kol nakli olmak için araştırma yaptı.

BAĞIŞ BEKLEME SIRASINA GİRDİ

Beyza Doğan, aynı zamanda aile doktorları olan Antalya Kepez Belediyesi Tıp Merkezi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Yılmaz'ın yönlendirmesiyle Antalya'ya gelerek, çift kol ve yüz nakilleriyle dünyaca tanınan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü. Beyza Doğan, yapılan çeşitli testlerin ardından çift kol nakli olmak için kadavradan bağış bekleme sırasına dahil oldu.

ANTALYA BEYZA, ÇİFT KOL NAKLİ İÇİN ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE GELDİ

AMELİYAT İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Yılmaz, hastası Beyza Doğan'ı uzun süredir takip ettiğini ve periyodik kontrollerini üstlendiğini belirtti. Dr. Yılmaz, Hasta Almanya'da daha önce talihsiz bir şekilde yakalandığı Meningokok hastalığı nedeniyle alt ve üst ekstremite kaybına uğramış. Hatta bu nedenle böbreklerini de kaybetti ve neticesinde Almanya'da canlı vericiden transplantasyon yaptırmak zorunda kaldı. Hastanın kontrolleri esnasında çoklu uzuv nakilleri için en uygun yerin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olduğunu düşündüm. Prof. Dr. Ömer Özkan hocamız ile görüştüm dedi.

ANTALYA BEYZA, ÇİFT KOL NAKLİ İÇİN ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE GELDİ
Prof. Dr. Ömer Özkan

UYGUN GÖRÜLDÜĞÜNDE LİSTEYE GİRECEK

Prof. Dr. Ömer Özkan ise Beyza Doğan'ın muayenelerini yaptıklarını belirterek, Beyza geçirdiği bir hastalığa bağlı ekstremitelerini kaybediyor. Bu hastalığa bağlı olarak damarları tutuluyor ve doku kayıpları, maalesef ekstremite kayıpları görülüyor. Şükür ki hayatına devam etmiş. Ama kollarını ve bacaklarını kaybettiği için ekstremite nakilleri gerekiyor. Şu anda protezlerini kullanıyor. Hayatını devam ettiriyor ama belli sıkıntıları var. Ekstremite nakilleri için şu anda motive, istekli görünüyor. Endikasyonlar için de uygun bir hasta. Testleri yapıldı. Yapılan testlerde şu an için sıkıntı görülmüyor. Fakat kısa zamanda karara varılabilecek durum yok. Birkaç kez daha testleri yapılacak. Uygun görüldüğünde listeye alınacak. Uygun bağışçı bulunduğunda bu hasta için nakil yönünden bir engel görülmüyor şu an için diye konuştu.

ANTALYA BEYZA, ÇİFT KOL NAKLİ İÇİN ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE GELDİ

BEYZA, GÜZEL HABERİ BEKLİYOR

Beyza Doğan ise yaşadıklarını yavaş yavaş atlattığını söyledi. Pozitif olmaya çaba gösterdiğini aktaran Doğan, İlk günden beri çift kol naklini araştırdım. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve doktorlarının bu alanda en iyisi olduğunu anladım. Antalya'da çift kol nakli olmak, dünyaca ünlü merkezde nakil olmayı hayal ediyorum. Ömer Özkan hocam, çok deneyimli bu konuda. Çok mutlu oldum heyecanla bekliyorum güzel haberlerini. Tek hayalim bir an önce uygun bir donör bulunup ameliyat olmak diye konuştu.

Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi

Akdeniz Üniversitesi, Genel Cerrahi, Antalya, Almanya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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