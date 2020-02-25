Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden uzman asker toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden uzman asker toprağa verildi - Son Dakika

Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden uzman asker toprağa verildi

6 saat önce

İzmir'de terörle mücadele kursu alırken geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat eden olan Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Yalçın, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden uzman asker toprağa verildi, System.String[]

İzmir'de terörle mücadele kursu alırken geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat eden olan Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Yalçın, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.


Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Refref-Feyyaz Yalçın çiftinin 5 çocuğundan birisi olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Yalçın, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.


İzmir'de Yenifoça Komando Eğitim Tabur Komutanlığı emrinde görevli 30'uncu dönem Uzman Erbaş Teröristle Mücadele Harekatı Kursiyeri olan Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Yalçın geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Vefat eden askerin naaşı Türk Hava Yollarına ait uçakla İzmir'den İstanbul'a, oradan da aktarmalı olarak Samsun hava Limanına getirildi. Yalçın, Samsun Hava Limanından da kara yolu ile Tokat'ın Erbaa ilçesine geldi. Uzman Onbaşı Kenan Yalçın, Erbaa Büyük Camide kılınan öğle namazını müteakip düzenlenen törenle Erbaa ilçe mezarlığına defnedildi. Askeri ve devlet erkanının da katıldığı törende, bu yaz düğünleri olacak resmi nikahlı eşi Derya Atmaca Yalçın'ın tabutu gözyaşları ile uğurladığı anlar yürekleri dağladı. - TOKAT

Kalp Krizi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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