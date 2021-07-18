Kalp krizi geçirerek vefat eden asker toprağa verildi - Son Dakika

Yeni görev yeri Elazığ'da göreve başlamadan kalp krizi geçiren Ulaştırma Astsubay Muammer Yuvanç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yuvanç'ın cenazesi memleketi Uşak'a getirilerek toprağa verildi.
İzmir'den yeni görev yeri Elazığ'a gelen Ulaştırma Astsubay Muammer Yuvanç, 4 Temmuz gecesi kaldığı orduevinde kalp krizi geçirmesi sonucunda hastaneye kaldırıldı. 12 gün tedavi gören Yuvanç, yapılan bütün müdahalelere rağmen 16 Temmuz günü hayatını kaybetti. Yuvanç'ın cenazesi memleketi Uşak'a getirilerek cenaze töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve Yuvanç'ın yakınları katıldı. Yuvanç, Şeyh Zeynel Abidin Burak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ovademirler mezarlığında toprağa verildi. - UŞAK
Kaynak: İHA
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