Geçirdiği kaza sonrası, hayata tutunan kızının lavanta bahçesi hayalini gerçeğe dönüştürdü

KONYA - Antalya'da 2018 yılında kamyonetin çarpması sonucu 41 yoğun bakımda kalan ardından gösterdiği azimle kazadan 4 ay sonra konuşmaya 7 ay sonra da yürümeye başlayan mühendis Seda Nur'un lavanta bahçesi hayalini babası, kızı yoğun bakımdayken gerçeğe dönüştürdü. Baba ve kızı şimdi lavanta bahçesinde kendilerini ziyaret eden konuklarını ağırlıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Türk Hava Yollarının sınavını kazanan 24 yaşındaki Seda Nur Şen, 26 Temmuz 2018 yılında Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada ekmek taşıyan kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada beyin kanaması geçiren kaburgalarında da parçalı kırıklar bulunan Seda Nur, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 41 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Doktorların 'yaşaması mucize' dediği Seda Nur, uzun bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunmayı başardı. Doktorların engelli olduğuna dair rapor verdiği Seda Nur, engelli raporunu kendisine yakıştırmayarak ayağa kalkabilmek için mücadele etmeye karar verdi. Umudunu yitirmeyen Seda Nur, emekli babasının kendisine verdiği destekle hayat mücadelesini kazandı. Kaza geçirdikten 4 ay sonra konuşmaya 7 ay sonra da yürümeye başlayan Seda Nur Şen'in en büyük hayallerinden biri olan lavanta bahçesi hayalini babası Kadir Şen gerçeğe dönüştürdü. Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 dönümlük araziye lavanta diken baba Kadir Şen, lavanta bahçesine o dönem yoğun bakımda olan kızının adını verdi. 4 yıldan bu yana devam eden tedavi sürecinin ardından ayağa kalkan Seda Nur, şimdi babasıyla birlikte lavanta bahçesinde özellikle düğün yapan çiftleri ve kendisini ziyarete gelenleri karşılıyor, ikramlarda bulunuyor.

"Babam ve aileme çok teşekkür ederim"

Kızıyla birlikte en zorlu günleri geride bırakan baba Kadir Şen, Seda Nur'un lavantayı çok sevdiğini söyleyerek, "Kızım lavantayı çok seviyor, daha doğrusu çiçekleri çok seviyor. Burayı aldıktan sonra burayı lavanta bahçesi yapalım dedi. Dediğini tuttuk, yaptık. Kızım ondan sonra mutlu oldu, biz de mutlu olduk. İşte bölgeden de insanlar ziyarete geliyor" dedi.

Kızı yoğun bakımda yatarken lavanta bahçesini hazırladığını ifade eden baba Kadir Şen, "4 yıl doldu. Allah'a şükürler olsun önce Rabbimin dileği arzusu, sonra insanların duaları ve kendi duası azmi inadı sayesinde ayağa kalktı, şimdiki duruma geldi. Minik eksiklikler var. Bir de bir an önce iş hayatına atılma isteği var" diye konuştu.

Babasının tarla aldığında ne ekebileceğini düşündüğünü ifade eden Seda Nur Şen ise, babasına lavantayı çok sevdiğini söylediğini ve araziye lavanta dikmeyi teklif ettiğini anlattı. Babasının bu teklifine olumlu karşılık verdiğini aktaran Seda Nur, "Lavantalar değerlendi, çok büyüdü. Lavantaların değeri sonradan anlaşıldı. Doğa çok güzel, Seydişehir, Ağrı, Van fark etmez. Doğa mis gibi, koklayın lavantalar çok güzel. Çok mutluyum, babam ve aileme çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yüzünden gülümseme hiç eksik olmayan Seda Nur, kendisinin en büyük destekçisi olan babasıyla lavanta bahçesinde dolaştıktan sonra ziyaretlerine gelenleri karşılayıp ikramlarda bulundu.