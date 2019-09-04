Son Dakika Haberleri: Geçirdiği kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç toprağa verildi
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Geçirdiği kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç toprağa verildi

4 saat önce

Geçirdiği kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç toprağa verildiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan genç gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçirdiği kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan genç gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Yusuf B. idaresindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Samet D. metrelerce sürüklenerek kafasını yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına hakim olmadı.

Lise 3. sınıfa geçen Samet Durmuş, bugün ikindi namazını müteakip Kırcaali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Kabristanı'na defnedildi.

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:54 Kaynak: İHA
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