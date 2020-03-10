Geçirdiği kazadan 465 gün sonra hayatını kaybeden genç kız defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geçirdiği kazadan 465 gün sonra hayatını kaybeden genç kız defnedildi - Son Dakika

Geçirdiği kazadan 465 gün sonra hayatını kaybeden genç kız defnedildi

7 saat önce

Gazipaşa ilçesinde ambulansa yol vermek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu yaralanarak komaya giren ve 465 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç kız toprağa verildi.

Geçirdiği kazadan 465 gün sonra hayatını kaybeden genç kız defnedildi, System.String[]

Gazipaşa ilçesinde ambulansa yol vermek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu yaralanarak komaya giren ve 465 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç kız toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Selvinaz Salman'nın (23) cenazesi Alanya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinden yakınları tarafından alınarak Gazipaşa'ya getirildi.

Korubaşı Mahallesi Merkez Mezarlığı'ndaki camide kılınan cenaze namazına genç kızın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Salman'ın cenazesi gözyaşları arasında aynı mezarlığa defnedildi.

Gazipaşa ilçesinde 1 Aralık 2018'de D400 kara yolu Hastane Kavşağı'nda ambulansa yol vermek isteyen motosiklet sürücüsü Selvinaz Salman'a, Nihat K. yönetimindeki kamyon çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Salman, tedavi gördüğü hastanede bitkisel hayata girdiği için evine gönderilmişti. Durumu ağırlaşınca yeniden hastaneye kaldırılan genç kız dün yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kamyon şoförü Nihat K. tutuksuz yargılanıyor.

Gazipaşa, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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