Geçirdiği rahatsızlık yüzünden korkuya kapılan Aleyna Tilki, MS testi yaptırdı - Son Dakika

Geçirdiği rahatsızlık yüzünden korkuya kapılan Aleyna Tilki, MS testi yaptırdı

13.02.2021 00:49

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizi setinde kas spazmı geçirdiği için hastanelik olan Aleyna Tilki, özel bir hastanede MS testi yaptırdı. Her ihtimale karşı test yaptıran Tilki'nin farklı birçok teste daha girdiği öğrenildi.

Cemal Can Canseven ile başrolü paylaştığı İşte Benim Masalım dizisi ile oyunculuğa adım atan genç popçu, dizi setinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede kas spazmı geçirdiğini öğrenen Aleyna Tilki'nin yürümekte bile zorluk çektiği görülmüştü.

Geçirdiği rahatsızlık yüzünden korkuya kapılan Aleyna Tilki, MS testi yaptırdı

GEREKLİ TÜM TESTLERE GİRDİ

Kas spazmı nedeniyle bir anda tüm vücudu kitlenen Tilki, yaşadığı bu durum sonrası önlem için özel bir hastaneye gitti. MS'den korkan genç popçu, her ihtimale karşı test yaptırdı. Aleyna Tilki'nin yalnızca MS değil, geçirdiği rahatsızlığın sebebinin bulunması için gerekli tüm testlere başvurduğu da öğrenildi.

FARAH ZEYNEP DE MS TESTİNE GİRMİŞTİ

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah da geçtiğimiz hafta MS testi yaptırmıştı. Farah Zeynep, testin sonucu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmazken, gelen sorular üzerine "Hastalık işte geliyor." yorumunu yapmıştı. Güzel oyuncunun bu sözleri testin pozitif çıktığına yorulmuştu.

Geçirdiği rahatsızlık yüzünden korkuya kapılan Aleyna Tilki, MS testi yaptırdı
Geçirdiği rahatsızlık yüzünden korkuya kapılan Aleyna Tilki, MS testi yaptırdı

Cemal Can Canseven, Kas Hastalığı, Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Geçirdiği rahatsızlık yüzünden korkuya kapılan Aleyna Tilki, MS testi yaptırdı - Son Dakika Magazin


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