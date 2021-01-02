Geçiş güzergahı Kulu Makası Mevkisi sessiz kaldı - Son Dakika

Geçiş güzergahı Kulu Makası Mevkisi sessiz kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahları arasında yer alan Kulu Makas Mevkisi'nde sessizlik hakim.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahları arasında yer alan Kulu Makas Mevkisi'nde sessizlik hakim. İç Anadolu Bölgesinin önemli bağlantı yolu olan ve yoğun trafiğin yaşandığı Kulu Makası, kısıtlama nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Her saat yüzlerce aracın geçiş yaptığı Ankara-Konya-Kırıkkale- Aksaray kara yollarında kısıtlamadan muaf tutulan araçların geçiş yaptığı görüldü. Jandarma ve polis ekipleri, Kulu merkez ve Kulu makasında bulunan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Son Dakika

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Kayserispor maçında forma giyemeyecek

Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak

Aldattığı eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kamerada

Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler

Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i Türk 4 kişi öldü

Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi