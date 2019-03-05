Son Dakika Haberleri: Geçiş Üstünlüğü Kuralına Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı

Geçiş Üstünlüğü Kuralına Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı

52 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, kavşaklarda geçiş üstünlüğü kuralına uymayan sürücülere ceza keserek uyardı.

Geçiş Üstünlüğü Kuralına Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, kavşaklarda geçiş üstünlüğü kuralına uymayan sürücülere ceza keserek uyardı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir içinde yaptıkların kontrollerde kavşakta geçiş üstünlüğü kuralının ihlal edildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Meydanı kavşağında yaptığı uygulamada, kural ihlali yapan 27 araç sürücüsü durdurularak uyardı.

Araçlarda yapılan evrak kontrolünde toplam 3 bin 462 TL para cezası uygulandı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Edirne, Keşan, 3. Sayfa
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