Geçiş Üstünlüğü Kuralına Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı
52 dakika önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, kavşaklarda geçiş üstünlüğü kuralına uymayan sürücülere ceza keserek uyardı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde polis, kavşaklarda geçiş üstünlüğü kuralına uymayan sürücülere ceza keserek uyardı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü
trafik ekipleri, şehir içinde yaptıkların kontrollerde kavşakta geçiş üstünlüğü kuralının ihlal edildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Meydanı
kavşağında yaptığı uygulamada, kural ihlali yapan 27 araç sürücüsü durdurularak uyardı.
Araçlarda yapılan evrak kontrolünde toplam 3 bin 462 TL para cezası uygulandı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:23 Kaynak: İHA
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