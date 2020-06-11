Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler - Son Dakika

Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler

Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettilerDİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde bulunan, 16'ncı yüzyıl Osmanlı dönemine ait 4 kemerli Dilaver Köprüsü, 2018 yılında ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler, System.String[]

Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde bulunan, 16'ncı yüzyıl Osmanlı dönemine ait 4 kemerli Dilaver Köprüsü, 2018 yılında ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yasağa rağmen tarihi köprü kamyon ve iş makinelerinin sürücülerince kullanılmaya devam ediliyor. Çevre mahallelerde yaşayanlar,  geçiş yasağına rağmen günde 100'ün üzerinde ağır tonajlı aracın geçiş yapmaya devam ettiğini ve rahat geçiş yapılsın diye de köprü girişinin sağ ve sol bölümünün bilerek tahrip edildiğini iddia etti. Alternatif yollar yerine tarihi köprüden geçiş yapan ağır tonajlı araçlar havadan drone ile görüntülendi.

Çınar ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve 16'ncı yüzyıl Osmanlı dönemi eserlerinden olduğu belirtilen 4 kemerli Dilaver Köprüsü, 2012 yılında Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından onarıldı. Diyarbakır'ı, Mardin ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerine bağlayan yol üzerinde bulunan tarihi köprü, 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Çevre mahallelerde yaşayanlar, geçiş yasağına rağmen günde 100'ün üzerinde ağır tonajlı aracın geçiş yapmaya devam ettiğini ve rahat geçiş yapılsın diye de köprü girişinin sağ ve sol bölümünün bilerek tahrip edildiğini iddia etti. Alternatif yollar yerine tarihi köprüden geçiş yapan ağır tonajlı araçlar havadan drone ile görüntülendi.

'BÖYLE DEVAM EDERSE KÖPRÜ YIKILACAK'

Bölge halkından Metinalılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) Başkanı Aydın Pirinççioğlu, ağır tonajlı araçların geçişini engellemek için ilgili kurumlara başvurduklarını söyledi. Dilaver Köprüsü'nün tarihi bir değer olduğunu anlatan Pirinççioğlu, "Bu köprünün özellikle kültürel anlamda ve stratejik konum bakımından tarihi bir değeri var. Geçmiş yıllarda kervan köprüsü olarak kullanılıyordu. Zaman içinde onarım yapılarak sadece 1 arabanın geçiş yapacağı yol oldu. Köprü, Mardin, Derik, Mazıdağı ve Viranşehir'e bağlantıyı sağlayan bir köprüdür. Burada yüksek tonajlı araçların geçişi, bu tarihi köprüyü perişan ediyor. Kimsenin ekmeğine mani olmak amacında değiliz. Devletin aldığı bir karar var. Bu köprü yüksek tonajlı araçların geçeceği bir köprü değildir. Bizim amacımız farklı bir yöntem bularak araçların bu köprü üzerinden geçmemesidir. Geçtiği halde bu köprü 3-5 ay sonra tamamen yıkılacak bir köprüdür. Onun için bu konuda yetkilileri duyarlı olmaya çağırıyorum. Bundan dolayı şikayette bulunduk. Alınan karara uyulmasını istiyoruz. Bizim için çok önemli bir köprüdür. Bunun koruma altına alınmasını talep ediyoruz" dedi.

'GEÇİŞE ENGEL DİYE GİRİŞ BÖLÜMÜNÜ YIKTILAR'

Köprünün bölgenin can damarı olduğunu ve bir arabanın dahi zor geçiş yaptığını dile getiren Pirinççioğlu, "Yüksek tonajlı araçların geçişine engel oluyor diye giriş bölümünü yıktılar. Hem sağ taraf hem sol taraf. Maalesef ne hale gelmiş. Çatlaklar da oluşmuş. Kültürümüze sahip çıkmak hepimizin vatandaşlık görevi. Alternatif yol da var ileride. 6-7 kilometresi stabilize bir yol. Biz kimsenin yatırımına engel değiliz. Burada bir köprü de yapılabilir. Bu milli servettir. Hepimizin kaybı var" diye konuştu.

'GÜNDE 100'DEN FAZLA AĞIR TONAJLI ARAÇ GEÇİYOR'

Metina-Der Yönetim Kurulu Üyesi Esat Güngörür, tarihin yok olmaması için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı'nın 2018 yılında aldığı karar ile ağır tonajlı araçların geçişine yasak getirildi. Günde 100'den fazla ağır tonajlı araç bu köprünün üzerinden geçmektedir. Ne kadar zarar verildiği gözler önündedir. Bu köprü Diyarbakır'ın tarihidir. Tarihin yok olmaması için duyarlı vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe yazdık ve köprüye sahip çıkılmasını istedik. Bu köprünün yıkılmaması için kanunlar çerçevesinde çaba sarf ediyoruz. Gerekenin yapılmasını talep ediyoruz. Bu yolun bozulmasını da istemiyoruz. Dilaver Köprüsü tarihtir. Diyarbakır'ın tarihidir. Biz bu tarihi bir firmaya kurban edemeyiz. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız."


Diyarbakır, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler - Son Dakika

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