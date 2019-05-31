Son Dakika Haberleri: Geçişlerin son gününde, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk
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Geçişlerin son gününde, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk

1 saat önce

Ramazan Bayramı için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı, 20 bini aşarken, geçişlerin bu akşam son bulacağı sınır kapısında yoğunluk oluştu.

Geçişlerin son gününde, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk, System.String[]

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerindeki yakınlarının yanına gidiyor.

14 gün önce başlayan bayram geçişleri için Türkiye'nin farklı kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, randevu günlerinde, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek, ülkelerine gidiyor. Geçişlerin akşam sona ereceği sınır kapısında, bugün yoğunluk oluştu.

SINIR KAPISINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Şu ana kadar 20 bini aşkın Suriyelinin geçtiği sınır kapısında bekleyişler sürüyor. Hava sıcaklığı 39 dereceyi bulurken, buna rağmen sabah saatlerinde sınır kapısına akın eden Suriyeliler, ülkelerine geçmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Güvenlik güçleri, izdiham olmaması için gruplar halinde geçişe izin veriyor. Geçişlerin saat 17.00'de son bulacağı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:29 Kaynak: DHA
Kilis, Ramazan Bayramı, Güncel
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