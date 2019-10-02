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Geçit töreninde rum kadın tankçılar dikkat çekti

52 dakika önce

KIBRISLI Rumların düzenlediği 1 Ekim Bağımsızlık Günü askeri geçit törenine kadın tankçılar damga vurdu.

Geçit töreninde rum kadın tankçılar dikkat çekti, System.String[]
KIBRISLI Rumların düzenlediği 1 Ekim Bağımsızlık Günü askeri geçit törenine kadın tankçılar damga vurdu.

Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'da 'Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti'nin 59. kuruluş yıldönümü vesilesiyle törenler yapıldı. Törende kadın tankçıların geçidi yoğun ilgi gördü.

Törenlerde konuşan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, "Barış içinde yaşamamız için gerekli şatları oluşturmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin, Münhasır Ekonomik Bölgemizdeki tehditleri, Kıbrıs Rum Hükümetini, Cumhuriyeti korumak için savunma tedbirleri alma zorunda bıraktı" diye konuştu.

Rum yönetimi, Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) Sırbistan ve İsrail'den iki yeni silah sistemi aldığını duyurmuştu. Rum yönetiminin, RMMO için Sırbistan'dan 155 milimetrelik top ve İsrail'den de 8 insansız hava aracı (İHA) satın aldığı açıklanmıştı.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
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