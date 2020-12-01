'Geçit varsa yol yayanın' - Son Dakika

'Geçit varsa yol yayanın'

01.12.2020 12:55
'Geçit varsa yol yayanın', System.String[]

Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçidinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçidinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba Belediye Medyanı'nda araç kullanıcılarına yayalara öncelik tanımasına ve yayaların yaya geçitlerini kullanmasına yönelik kontroller yaptı. Yapılan çalışmalarda araç sürücüleri yaya geçitlerinin olduğu yerde durdurularak yayalara yol vermeleri gerektiği hakkında uyarılarda bulunuldu. Kurallara uymayan sürücülere 598 TL para cezası kesildi.

"Yayalar bile tereddüt ediyor"

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, bu tür çalışmaların yıl başından beri yapıldığını söyleyerek yayaların bile yaya geçidini kullanmayı bilmediklerini, öncelik verildiği halde geçerken bir tereddüt yaşadıklarını söyledi. Begen, yaya geçitlerinin olduğu yerlerde yayaların oradan geçmek yerine yoldan geçtiklerini de gözlemlediklerini vurguladı.

Etraftaki vatandaşlardan yayalara yönelik yapılan bu çalışmaları çok gerekli gördükleri gözlemlenirken sık sık bu çalışmaların yapılması gerektiğini kaydeden Begen, araç sürücülerin genelde yayalara öncelik tanımadığı ve şehir merkezlerinde de hızlı araç kullandıklarını dile getirdi. - SAMSUN

'Geçit varsa yol yayanın'
'Geçit varsa yol yayanın'
'Geçit varsa yol yayanın'

Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Geçit varsa yol yayanın' - Son Dakika


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