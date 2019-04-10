Geçit Vermeyen Kardan Dolayı Günde Sadece 500 Metre İlerleyebiliyorlar

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Seçimi Kaybeden HDP'li Sırrı Sakık'tan Çok Konuşulacak Çıkış: Milletvekillerimiz Bizi Yalnız Bıraktı

İstanbul Havalimanı'na Tarihi Taşınma Sonrası İş İlanları da Arttı

Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti