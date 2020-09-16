Son dakika haberleri! Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı - Son Dakika

- Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

HAKKARİ - Hakkari'de 10 yıl önce teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu katledilen 9 sivil için anma programı düzenlendi.

Hakkari'nin Geçitli köyünden kent merkezine gelmekte olan Erol Aydın yönetimindeki 65 EN 341 plakalı köy minibüsü, 16 Eylül 2010 tarihinde teröristlerce yola döşenen mayının uzaktan kablo düzeneği ile patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Patlatılmanın 10. yılında hayatını kaybeden Cane Dayan, Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Raife Çiftçi, Aydın Erol, Enes Erol, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi mezarları başında anıldı.

Olayda oğlu ve yeğeni başta olmak üzere 9 yakınını kaybeden Cahit Erol ve ailesi, mezarlıkta yaptıkları anma etkinliğinde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartı açarak faillerin bulunması çağrısında bulundu. Sivilleri taşıyan köy minibüsüne yönelik yapılan kalleşçe saldırının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen faillerin bulunmadığını anımsatan Cahit Erol, olayın failleri bulununcaya dek mezarlıkta anma etkinliği düzenleyeceğini söyledi.

"Planlı ve kalleşçe yapılan bir saldırı"

10 yıldır gözyaşı döktüklerini söyleyen Erol, "Pandemi nedeniyle mezarlığa yalnızca ailemle geldim. Patlamanın üzerinden 10 yıl geçti. Ağlamaktan göz pınarlarımız kurudu. Çalmadığım kapı kalmadı ama olayın failleri bulunamıyor. Çünkü çok planlı ve kalleşçe yapılan bir saldırıdır" dedi.

'Olayın hukuki boyutu devam ediyor"

Olayın hukuki boyutunun devam ettiğini ifade eden Erol, "Güpegündüz çıplak arazide ve kablolu düzenekle yapılan saldırının aydınlatılmaması kafamızda soru işaretleri bırakıyor. Mahkeme devam ediyor. Olay yerinde birçok delil bulunmuştu. Hukuk çok ağır ilerliyor. Bu kadar uzatılması doğru değildir. Biz acılı aileler artık faillerin bulunmasını istiyoruz. Bu olayı kim yapmışsa teröristtir. Vatandaş bunu yapmaz. İnsan bunu yapmaz. Kürt bunu yapmaz. Ama kim bunu yapmışsa teröristtir. Böyle bir katliamı ancak terörist zihniyet yapar" şeklinde konuştu.

Mezarlıkta okunan duaların ardından anma etkinliği son buldu.