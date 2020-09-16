Son dakika haberleri! Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

Bir son dakika haberine göre - Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı Hakkari'de 10 yıl önce teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu katledilen 9 sivil için anma programı düzenlendi.

- Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

HAKKARİ - Hakkari'de 10 yıl önce teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu katledilen 9 sivil için anma programı düzenlendi.

Hakkari'nin Geçitli köyünden kent merkezine gelmekte olan Erol Aydın yönetimindeki 65 EN 341 plakalı köy minibüsü, 16 Eylül 2010 tarihinde teröristlerce yola döşenen mayının uzaktan kablo düzeneği ile patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Patlatılmanın 10. yılında hayatını kaybeden Cane Dayan, Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Raife Çiftçi, Aydın Erol, Enes Erol, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi mezarları başında anıldı.

Olayda oğlu ve yeğeni başta olmak üzere 9 yakınını kaybeden Cahit Erol ve ailesi, mezarlıkta yaptıkları anma etkinliğinde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartı açarak faillerin bulunması çağrısında bulundu. Sivilleri taşıyan köy minibüsüne yönelik yapılan kalleşçe saldırının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen faillerin bulunmadığını anımsatan Cahit Erol, olayın failleri bulununcaya dek mezarlıkta anma etkinliği düzenleyeceğini söyledi.

"Planlı ve kalleşçe yapılan bir saldırı"

10 yıldır gözyaşı döktüklerini söyleyen Erol, "Pandemi nedeniyle mezarlığa yalnızca ailemle geldim. Patlamanın üzerinden 10 yıl geçti. Ağlamaktan göz pınarlarımız kurudu. Çalmadığım kapı kalmadı ama olayın failleri bulunamıyor. Çünkü çok planlı ve kalleşçe yapılan bir saldırıdır" dedi.

'Olayın hukuki boyutu devam ediyor"

Olayın hukuki boyutunun devam ettiğini ifade eden Erol, "Güpegündüz çıplak arazide ve kablolu düzenekle yapılan saldırının aydınlatılmaması kafamızda soru işaretleri bırakıyor. Mahkeme devam ediyor. Olay yerinde birçok delil bulunmuştu. Hukuk çok ağır ilerliyor. Bu kadar uzatılması doğru değildir. Biz acılı aileler artık faillerin bulunmasını istiyoruz. Bu olayı kim yapmışsa teröristtir. Vatandaş bunu yapmaz. İnsan bunu yapmaz. Kürt bunu yapmaz. Ama kim bunu yapmışsa teröristtir. Böyle bir katliamı ancak terörist zihniyet yapar" şeklinde konuştu.

Mezarlıkta okunan duaların ardından anma etkinliği son buldu.

Son dakika haberleri! Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

Cahit Erol, Geçitli, Hakkari, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı 30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor         
19:58
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:12
Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek         
17:58
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım         
16:24
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 20:20:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei