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Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte - Son Dakika

Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte

04.10.2021 09:50
Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte, System.String[]

SİNOP'ta yaşayan Seyfettin Aksan'a (42) Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan otomobiliyle geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle peş peşe cezalar geldi.

SİNOP'ta yaşayan Seyfettin Aksan'a (42) Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan otomobiliyle geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle peş peşe cezalar geldi. En son 15 yıl İstanbul'a gittiğini söyleyen Aksan, "Bu araba, İstanbul'a gitmediği gibi 4 senedir il dışına dahi çıkmadı ama ceza geliyor" dedi.

Kentte esnaflık yapan Seyfettin Aksan'a, 26 Nisan'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan 57 AR 204 plakalı otomobil ile 3 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 41 lira ceza kesildi. İstanbul'a en son 15 yıl önce gittiğini söyleyen Aksan, yanlışlık olabileceğini düşünerek durumu yetkililere bildirip cezanın iptalini istedi. Fakat Aksan, geçen hafta e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde yine aynı gerekçeyle ile cezaları olduğunu gördü. Aksan'a, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da aynı köprülerden 13 geçiş ihlali yaptığı iddiasıyla toplamda 152 lira ceza daha geldi.

'PLAKAMIN İKİZİ Mİ VAR?'

İlgili köprü işletmesinin araca ait geçiş ihlal işlemlerini durdurduğu yönünde açıklama yaptığını, fakat yine aynı sorunu yaşadığını anlatan Aksan, "Geçtiğimiz aylarda arabama İstanbul'dan gitmediğim ve bilmediğim yerlerden köprü ve otoyol cezaları geldi. Gelen ilk cezayı, ekiplere haber verdik, bu konuyla ilgili bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Artık plakamın ikizi mi var? Bilemiyorum. Yetkililerin gereğini yapmasını, sorunu çözmesini istiyorum. Aylardır ceza geliyor. Plakayla alakalı bir sıkıntı mı var? Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu araç, benim ve benden başkası kullanmıyor. Bu araba, İstanbul'a gitmediği gibi 4 senedir il dışına dahi çıkmadı ama ceza geliyor. Daha önceki cezaları ödemedim, bunu da ödemeyi düşünmüyorum. Gerekirse yasal yollara başvuracağım. Hiç gitmediğim İstanbul'dan 5 ay içerisinde birçok sefer ceza yemişim, birer gün arayla 16 geçiş ihlali varmış. Bunların toplam bedelleri 152 lira" dedi.


Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte
Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte
Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte
Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte
Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, TEM Otoyolu, Otomobil, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte - Son Dakika


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