Geçmen Yayla yolunda sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Geçmen Yaylasına ulaşımı 90 kilometreden 11 kilometreye düşürecek yeni yol çalışmalarında sona geldi.



Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yaylalara ulaşımı kolaylaştırmak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Beydağları'nın zirvesi olan Kızlar Sivrisi eteğindeki Geçmen Yaylası'na ulaşımı çok kısaltacak yeni bir yol açıyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların, daha önce 90 kilometre kat ederek ulaşabildikleri Geçmen Yaylası'na ulaşımı 11 kilometreye düşürecek yeni yolda



sona gelindi. Kırıcı iş makinelerinin kayaları parçalayarak devam ettiği çalışmalarda son 1 kilometrelik bölüm kaldı.



Hızla devam eden çalışmaları Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Başkan Öztürk, "Yeni yol tamamlandığında Geçmen, Büyüksöğle ve Küçüksöğle mahallelerimizde yaşayan çiftçilerimizin kullandığı Geçmen Yaylası'na ulaşım yüzde 87 kısalacak. Bölge halkına, hayvancılığa büyük katkı sağlayacak" diye konuştu. - ANTALYA