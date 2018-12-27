Geçmesi Yasak Olmasına Rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Geçen...
1 saat önce
Geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini, trafik cezalarının 2019'da artırılmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini, trafik cezalarının 2019'da artırılmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:36 Kaynak: AA
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