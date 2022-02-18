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Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler - Son Dakika

Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler

18.02.2022 23:58
Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde pat pat ile geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde pat pat ile geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Recep Türkoğlu (40) idaresindeki pat pat, Mollabey Çayı'ndan geçmeye çalıştığı sırada yağışla birlikte su seviyesinin yükselmesiyle derede mahsur kaldı. Türkoğlu ve yanında bulunan Taha Tarıkan (29), aracın direksiyonuna tutunarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla aracın suya kapılması engellenmeye çalışırken, 2 kişi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu boğulmaktan son anda kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye gönderilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler
Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler
Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler
Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler
Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler

YORUMLAR
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Zonguldak, İtfaiye, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler - Son Dakika
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