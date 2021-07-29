Tiyatromuzun kuruluşundan harf devrimine kadar kullanılan Osmanlı Türkçesi afişlerden, günümüzün çok sevilen oyunlarının afişlerine kadar pek çok tarihi materyal İstanbul'un kültürel hafızasına katkıda bulunmak için ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, 7 Ağustos'a kadar Galatasaray Lisesi önünde ziyaret edilebilir.
Şehir Tiyatroları afişleri ilerleyen günlerde İstanbul'un farklı noktalarında sergilenmeye devam edecek.
Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Güncel › Geçmi·şten günümüze Şehir Tiyatroları afişleri sergisi Beyoğlu'nda başladı - Son Dakika