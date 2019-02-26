Son Dakika Haberleri: Geçmiş Belediye Başkanlığı Dönemimde Ne Söylediysem Yaptım"

Geçmiş Belediye Başkanlığı Dönemimde Ne Söylediysem Yaptım"

34 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ne yapacaksak onu söylüyoruz.

Geçmiş Belediye Başkanlığı Dönemimde Ne Söylediysem Yaptım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ne yapacaksak onu söylüyoruz. Zerre miktarı yalan olmaz. Geçmiş belediye başkanlığı dönemimde ne söylediysem yaptım." dedi.

Özhaseki, Bala'daki programları kapsamında MHP Bala İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra Afşar Mahallesi'ne geçen Özhaseki, partisinin temsilciliği önünde vatandaşlara hitap etti.


Projelerine değinen Özhaseki, "Yapabileceklerimizi söylemeye gayret ediyoruz. Ne yapacaksak onu söylüyoruz. Zerre miktarı yalan olmaz. Geçmiş belediye başkanlığı dönemimde ne söylediysem yaptım." ifadelerini kullandı.

Afşar Mahallesi'ndeki yol sorununa işaret eden Özhaseki, "Burada asfalt sorunu var. İlk işimizden birisi buranın yol sorununu çözmek olacak. Her sene bir iki defa gelip ne istiyorsanız, buradan gelen talepleri de sonuna kadar takip edeceğiz." diye konuştu.

Programa, Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan ve AK Parti Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Bala, belediye başkan adayı, AK Parti, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem AK Parti Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz, HDP Seçim Bürosunu Ziyaret Etti

CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü Son Dakika! Benzine İndirim Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:45:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçmiş Belediye Başkanlığı Dönemimde Ne Söylediysem Yaptım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]