Geçmiş günahlarla yüzleşmenin gerilim dolu hikayesi: Güzelliğin Portresi

Özgün hikayesi Kore'ye ait olan, senaryo çalışmaları, Kore ve Tayland ile birlikte aynı anda Türkiye'de de uygulanan film ilk kez Türkiye'de vizyona girecek. Kore ve Tayland'da ise filmin çekimlerine aynı isimle devam ediliyor.



Serbest uyarlaması Pınar Bulut tarafından yazılan, usta yönetmen Umur Turagay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Güzelliğin Portresi", Türk Sineması'nda gerilim türünün en çarpıcı örneklerinden biri olmaya aday.



BKM ve CJ Entertainment'ın ortak yapımcılığında çekilen "Güzelliğin Portresi"ni izleyen özgün hikayenin sahibi Koreliler filmi büyük övgü ile karşıladı;



"Özgün hikayenin bu kadar güçlü bir senaryo üzerine oturtulup, böylesine güçlü oyunculuklarla ilk kez Türkiye'de vizyona çıkmasından büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'deki Dünya prömiyerinin ardından Kore ve Tayland da dahil bir çok ülkede vizyona girecek filmin dünya çapında büyük bir başarı elde edeceğine eminiz." yorumunda bulundular.



SIRLARLA DOLU BİR EVDE GEÇMİŞ GÜNAHLARLA YÜZLEŞMENİN GERİLİM DOLU HİKAYESİ



Filmin hikayesi; senelerdir görüşmediği babası ile ilgili önemli bir haber alan Nisan'ın (Buçin Terzioğlu), kızı Alin (Lara Tonka) ve eşi Özgür (Birkan Sokullu) ile birlikte baba evine dönmesiyle başlar. Sırlarla dolu bu evde, bir yandan kaçtığı geçmişi ile yüzleşecek olan Nisan, diğer yandan babasıyla ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışan polis memuru Oktay'ın (Serkan Keskin) sorgulamaları ile köşeye sıkışacaktır.



Babasının baş yapıtı olan resimdeki kadının gizemi ile geçmiş kabusları yeniden canlanan Nisan, kendisini ve ailesini koruyabilmek için bu gizemi bir an önce aydınlatmak zorundadır.



13 Aralık'ta vizyona girecek olan "Güzelliğin Portresi", güçlü oyunculukları, hızlı temposu, gizem dolu kurgusu ve heyecan dolu sahneleri ile izleyiciye yüksek dozda gerilim vaad ediyor!