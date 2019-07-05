Son Dakika Haberleri: "Geçmiş Olsun" filmine İzmir'de özel gala
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"Geçmiş Olsun" filmine İzmir'de özel gala

19 dakika önce

Başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz ve Alper Saldıran'ın paylaştığı "Geçmiş Olsun" filmine İzmir Optimum'da özel bir gala yapılacak.

Başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz ve Alper Saldıran'ın paylaştığı "Geçmiş Olsun" filmine İzmir Optimum'da özel bir gala yapılacak.

Filmin başrol oyuncuları Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Alper Saldıran ve film ekibi, 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 16: 00'da Optimum'da İzmirli sinemaseverler ile buluşacak. Hasan Doğan yapımcılığında beyaz perdeye çekilen filmde; Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Ali Rıza Tanyeli, Sinan Bengier ve Suzan Aksoy yer alıyor.

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın senaristliğini Cüneyt İnal'ın üstlendiği filminde oyuncular, AVM'De hayranlarıyla bir araya geldikten sonra filmi de birlikte izleyecek.

"Geçmiş Olsun" adlı film; insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:09 Kaynak: İHA
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